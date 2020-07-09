В Бурятии у мелких грызунов не выявлялось возбудителя чумы

Риски завоза на территорию республики опасной болезни из Монголии минимальны
В Бурятии результаты серологических, бактериологических и ПЦР-исследований, проведенные в нынешнем году на наличие антигена возбудителя чумы у мелких мышевидных в приграничных с Монголией районах, отрицательные. Об этом сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.
В целях профилактики распространения опасного инфекционного заболевания на территории Бурятии оно совместно с республиканским министерством здравоохранения, управлением ветеринарии, государственными контрольными органами в пунктах пропуска через государственную границу и другими заинтересованными ведомствами разработало и реализует оперативный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения чумы. А также - комплексный план по санитарной охране территории Бурятии от завоза и распространении инфекционных болезней, вызывающих ЧС в области санэпидблагополучия населения.
Вопросы профилактики чумы актуальны для Бурятии в связи с соседством с Монголией, где расположены активные эпизоотические трансграничные природные очаги чумы. В приграничных с Россией аймаках периодически регистрируются единичные случаи чумы, которые связаны, как правило, с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка.
«Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда границы России закрыты, не осуществляются международные авиа- и железнодорожное сообщения, отсутствуют риски завоза на территорию республики особо опасных болезней из-за границы. Однако возрастают внутренние риски завоза инфекций с территорий Тувы, Алтая, Забайкальского края, где расположены активные эпизоотические трансграничные природные очаги чумы», - отметили в управлении.
В связи с этим в Бурятии постоянно находятся на контроле вопросы противоэпидемической готовности медицинских организаций республики (подготовка кадров, наличие и укомплектованность противоэпидемического имущества и др.); наличия неснижаемых запасов средств экстренной профилактики, индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и др.
Министерству туризма Бурятии рекомендовано в постоянном режиме проводить работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими туроператорскую и турагентскую деятельность на территории республики по обязательному информированию граждан, планирующих выезд в неблагополучные по чуме регионы.
Опасности распространения чумы в Монголии, где были зафиксированы два случая заражения в аймаке (регионе) Ховд на западе страны, нет, заболевшие идут на поправку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Улан-Баторе. «Власти предпринимают все необходимые меры, чтобы никто не заразился. Пока что все в порядке. Это сезонное явление. К сожалению, в Монголии есть природные очаги чумы», - отметили в диппредставительстве, подчеркнув, что случаи заражения зафиксированы вдали от массового скопления людей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности. Как заявила во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает агентство Рейтер, власти хорошо справляются с ситуацией.
Напомним, случаи заражения бубонной чумой ранее зафиксировали в Монголии и в автономном районе Внутренняя Монголия (КНР). В России с этими территориями граничат Алтай, Тува, Бурятия и Забайкалье.
Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох. Опасны для человека сурки, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Также передается от зараженного инфекцией человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики проводится вакцинация.
Россия не получала от Монголии и Китая официальных обращений с просьбой об оказании помощи в связи с выявленными там случаями заражения чумой, серьезные угрозы для распространения заболевания не наблюдаются. Об этом заявил во вторник директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев в ходе онлайн-конференции, уточнил ТАСС.
Напомним, В Бурятии граничат с Монголией пять районов: Кяхтинский, Джидинский, Окинский, Закаменский и Тункинский.
Чума – особо опасная инфекционная болезнь с природной очаговостью, возбудитель которой (Yersinia pestis) – грамотрицательная бактерия, относящаяся к первой – наивысшей – группе опасности. Природный очаг чумы – это территория, где чумной микроб циркулирует среди носителей: диких грызунов (сурков, сусликов, песчанок, полёвок и др.) и зайцеобразных (пищух) – постоянно передаваясь от больного зверька здоровому посредством переносчиков: в основном через укусы блох, реже клещей. Возбудитель чумы способен сохраняться в природе в течение многих десятков и сотен лет.
Пути заражения человека. В природных очагах человек заражается чумой при укусах блох (реже клещей) или тесном контакте с животными-носителями инфекции, чаще сурками (серым или монгольским – тарбаганом): при охоте, разделке тушек, приготовлении и употреблении в пищу их мяса или внутренностей. В Средней Азии возможно заражение человека при разделке туш больных чумой верблюдов, в редких случаях в природном очаге человек может заразиться чумой от кошек и собак, которые, в свою очередь, инфицируются при поедании больных или павших носителей (сусликов, сурков, пищух, песчанок) или при укусах их блох.
Условия заражения чумой: нахождение в предшествующие заболеванию 6 дней в поле, степи, пустыне, горах, где есть природные очаги чумы.Охота на территории природного очага чумы на сурков, сусликов, тарбаганов, зайцев, мелких хищников (хорь, ласка). Снятие шкурок и разделка тушек грызунов и хищников, добытых на территории природных очагов. Участие в прирезке больного верблюда или уход за ним, обработка верблюжьего мяса.
Фото: pixabay.com
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