Житель Бурятии не знал что делать с найденным в лесу ружьем

К его счастью, мимо проезжали росгвардейцы





В ходе несения службы на маршруте патрулирования в поселке Багдарин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили в салоне проезжающего мимо автомобиля предмет, похожий на оружие. Правоохранители остановили машину.

Водитель пояснил, что гладкоствольное двуствольное ружьё 16 калибра и патронташ с 8 патронами он обнаружил в лесу во время заготовки березовых веников. Что делать с находкой, он не знает.





Росгвардейцы проинформировали мужчину о приеме от населения незаконно хранящегося либо найденного оружия на возмездной основе и сопроводили в лицензионно-разрешительное подразделение для оформления документов.- Мы изъяли не зарегистрированное ружье и оформили все необходимые документы. В ближайшее время по результатам проверки будет решён вопрос о выплате денежного вознаграждения в размере 5 тысяч рублей, – пояснил инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Иван Субботин.В Росгвардии напомнили, что в Бурятии действует программа, по которой граждане могут добровольно сдать в правоохранительные органы хранящиеся у них или найденные оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. В этом случае они освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение, а также получают денежное вознаграждение, размеры которого зависят от вида сданного оружия.Фото: Росгвардия Бурятии