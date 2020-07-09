В Бурятии горело почти 2400 гектаров тайги

Все пожары произошли от сухих гроз, уточняет РАЛХ



В Бурятии за минувшие сутки пожары уничтожили и повредили 2 368 гектаров тайги. Велось тушение 26 очагов огня в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах.



«Все лесные пожары возникли из-за сухих гроз», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



С огнем боролись более 800 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось 135 единиц лесопожарной техники.



Десять лесных пожаров ликвидированы, еще шесть очагов возгорания в Баргузинском, Иволгинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах локализованы. На утро 9 июля продолжается тушение 10 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Кабанском и Муйском районах.



Кроме того, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» остаются 10 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



Фото: РАЛХ

