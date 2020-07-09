Первый самолет «Байкал» будет передан на испытания в декабре

Выбрана версия цельнометаллического моноплана - одномоторный самолет
Первый экземпляр самолета «Байкал», который должен сменить советский «кукурузник» Ан-2, будет передан на испытания в декабре, сообщил замглавы минпромторга РФ Олег Бочаров на совещании в Совете Федерации.
«Рабочая документация должна быть в декабре, мало того, в декабре должен быть сдан и первый статический экземпляр, который пойдет в МАИ на испытания», - цитирует Бочарова ТАСС.
Бочаров уточнил, что по заданию минпромторга выбрана версия цельнометаллического моноплана, одномоторный самолет. Он отметил, что, по заданию для разработчика, стоимость самолета «Байкал» не должна превышать 120 миллионов рублей, а летного часа - 30 тысяч рублей.
«Мы понимаем, что платежеспособность населения низкая, к сожалению, высокие требования к региональным субсидиям не позволяют в долгосрочной перспективе обеспечивать этим малым региональным авиационным компаниям достаточно стабильное экономическое существование», - добавил замминистра.
Ранее глава минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что серийный выпуск самолета должен начаться в Улан-Удэ в 2023 году. «Байкал» будет оснащен отечественным двигателем ВК-800, который проектировщик самолета - Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) - разрабатывает совместно с «ОДК-Климов».
«Байкал» создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его в серийное производство.
Фото: egov-buryatia.ru
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