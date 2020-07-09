В Бурятии выделят допфинансирование на авиамониторинг лесных пожаров

Одним из самых больших возгораний остается лесной пожар в Забайкальском национальном парке







В Бурятии региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла сегодня решение о выделении дополнительных финансовых средств на авиамониторинг лесных пожаров, сообщили в правительстве республики.



Руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов доложил о том, что на всей территории республики наблюдается высокая пожарная опасность на уровне самого высокого пятого класса. При подобной пожарной опасности авиапатрулирование требуется проводить не менее трех раз в день по каждому маршруту.



«При этом необходимо отметить, что с начала пожароопасного сезона в пятикилометровых зонах вокруг населенных пунктов возник 51 лесной пожар, но благодаря раннему обнаружению возгораний перехода огня на населенные пункты и объекты экономики удалось избежать. В связи с обстановкой увеличение кратности авиационного мониторинга позволит оперативно выявлять очаги лесных пожаров и принимать все меры к их ликвидации», - отметил Александр Мартынов.



Также он сообщил, что на данный момент агентство ожидает увеличения финансирования на авиационный мониторинг из федерального центра, но учитывая изменяющуюся обстановку, финансирование в размере 8,9 миллиона рублей позволит не прерывать авиационный мониторинг.



«Действительно, ситуация непростая. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 499 лесных пожаров. Это превышает количество лесных пожаров, которые были зарегистрированы за весь пожароопасный сезон 2019 года. И практически все пожары возникают от сухих грозовых фронтов. Пожары сложные, в труднодоступной местности. Много очагов действует в зоне контроля», - резюмировал вице-премьер правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.



Одним из самых крупных очагов на сегодняшний день остается лесной пожар в Забайкальском национальном парке. Площадь, пройденная огнем, составляет около 1,3 тысячи гектаров. В целях усиления противопожарной группировки туда направлен борт Бе-200 МЧС России. На очаге работает более 100 лесных десантников из числа сотрудников «Авиалесоохраны», Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, государственной инспекции «Заповедного Подлеморья». По словам Михаила Овдина, руководителя «Заповедного Подлеморья», группировку сил и средств, задействованную на тушение лесного пожара, значительно нарастили.



«В национальный парк вчера забросили людей, прибывших с Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, самолет Бе-200 работал также. Сейчас начинаем работу по южной кромке пожара, туда направляем 60 человек. Верхового пожара не наблюдается, распространение идет низовым огнем. Поэтому планируем сегодня, если все условия будут позволять, отработать южную кромку и перейти на северную. Прогнозов пока не даем, но в целом ситуация стабилизируется. Людям можно подходить и начинать работать», - отчитался об организации работы Михаил Овдин.



Петр Мордовской отметил, что в целом ситуация остается напряженной, но стабильной.



«У нас есть районы, которые продолжают патрулировать, оперативно выявлять, поднимать «в ружье» всю группировку района, включая лесопользователей, и, несмотря ни на какие обстоятельства, оперативно ликвидировать лесные пожары. Я хочу поблагодарить группировку Заиграевского, Бичурского, Иволгинского, Селенгинского районов. Высокая организация работы, сработавшиеся коллективы – все это позволяет держать высокий уровень работы. Остальным районам хочу сказать, что не надо ждать службу Забайкальской авиабазы, что прилетят и все потушат. Люди работают на износ! Всем нужно держать максимальный уровень готовности!» – подчеркнул вице-премьер.



Фото: egov-buryatia.ru

