В Бурятии ищут 55-летнего жителя Иволгинска Гомбо Жамбалова

В начале апреля уехал на работу в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся
В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 55-летнего жителя села Иволгинск Гомбо Жамбалова, который в начале апреля уехал на работу в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся, сообщили в республиканском МВД.
Приметы: азиатской внешности, на вид 55-60 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, волосы короткие, имеется залысина на лбу.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)450-50-50, 8(914)389-76-800, 29-53-70 или 102 (112).
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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