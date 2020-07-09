В Бурятии ищут 55-летнего жителя Иволгинска Гомбо Жамбалова

В начале апреля уехал на работу в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 55-летнего жителя села Иволгинск Гомбо Жамбалова, который в начале апреля уехал на работу в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся, сообщили в республиканском МВД.Приметы: азиатской внешности, на вид 55-60 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, волосы короткие, имеется залысина на лбу.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии