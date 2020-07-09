В Бурятии осуждены два проводника за нападение на полицейского

Железнодорожников приговорили к условным срокам наказания



В Бурятии суд признал двух проводников «Федеральной пассажирской компании» виновными в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Следствием и судом установлено, что 28 апреля нынешнего года на станции Северобайкальск ВСЖД два проводника пассажирского поезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе производства административного разбирательства в отношении одного из них, действуя группой лиц, применили насилие в отношении сотрудника полиции, вцепившись ей в волосы и ударив ее по лицу.



Дебоширы отделались двумя годами лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Фото: old-visual.rzd.ru

