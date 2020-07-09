В Бурятии отметят 350-летие Петра I

Подготовкой юбилейных мероприятий займется специальный оргкомитет



В Бурятии создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которые запланировано провести в регионе. Указ главы республики Алексея Цыденова об этом размещен на официальном портале нормативных правовых актов. Документ принят в целях реализации указа президента РФ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I».



Председателем республиканского оргкомитета утвержден вице-премьер правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов. В оргкомитет вошли представители профильных министерств и ведомств.



Царь-реформатор родился 9 июня 1672 года. Так что, у оргкомитета остается еще целых два года до юбилейных мероприятий. При этом для истории Бурятии Петр Алексеевич – фигура знаковая. Указ Петра Первого от 22 марта 1703 года, подтверждающий право бурятских родов на владение своими исконными («породными») землями – обширнейшими пространствами меж Байкалом и Даурией, принято считать одним из первых государственных актов в отношении народов, вошедших в течение XVI-XVII вв в состав России, и принявших, таким образом, участие в создании Российского государства. А исторический поход представителей забайкальских бурятских родов, которые преодолели дальнюю дорогу в Москву к российскому самодержцу, и по сей день таит много загадок.



Кроме того, с Бурятией связана и судьба крестника царя - Абрама Петровича Ганнибала, который, будучи фактически в ссылке, занимался строительством крепости в Селенгинске в 1727-1730 годах.



Благодаря всему этому проблем с продумыванием юбилейных мероприятий у оргкомитета явно не будет. Для начала, к слову, можно узнать, как увековечила благодарная Бурятия имена царя и крестника хотя бы в названиях улиц или площадей. И увековечила ли?



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