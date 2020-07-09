В Бурятии оштрафовали водителя, который сжег свой автомобиль

Правда, к ответственности его привлекли не за это





В Бурятии привлекли к административной ответственности водителя, который в нарушение правил дорожного движения перевозил пассажиров на крыше и капоте автомобиля, а затем на берегу озера вблизи села Исток сжег его.

В итоге за управление автомобилем без прав и нарушение правил перевозки людей владельца сожженного автомобиля оштрафовали в общей сложности на 5,5 тысяч рублей.









Как сообщили в МВД Бурятии, сотрудники ГИБДД выехали на место поджога и при отработке территории обнаружили «ВАЗ-2106» в одном из дворов улице Кипрейной, у родственника собственника машины. Затем был установлен и сам владелец автомобиля - 27-летний житель Улан-Удэ. Машину молодой человек приобрел около недели назад за 20 тысяч рублей.Гражданин пояснил полицейским, что друзья попросили увезти их на озеро. Улан-удэнец согласился - при том, что водительских прав он не имеет. Однако, когда по дороге автомобиль сломался, он решил уничтожить его, поскольку, по его словам, ремонт обошелся бы ему в два раза дороже стоимости машины.Фото и видео: МВД Бурятии