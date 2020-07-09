В Улан-Удэ змея напала на ребенка в Этнографическом музее

Угрозы здоровью малыша нет, он находится в стационаре под наблюдением врачей



В Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья возле его административного здания ядовитая змея укусила пятилетнего мальчика, который играл на поляне. Сотрудник музея оперативно доставил ребенка в больницу, где ему оказали специализированную помощь.



Угрозы здоровью малыша нет, он находится в стационаре под наблюдением врачей. Музей оказал помощь родителям для скорейшего воссоединения ребенка с семьей, сообщили в минкультуре Бурятии. Напавшего на ребенка щитомордника убили. Его укус для ребенка опасен, но пострадавшего вовремя доставили в больницу.



За всю историю работы музея такой инцидент произошел впервые. Старожилы музея не помнят таких случаев выхода змей к людям за последние 15 лет. Сейчас администрация музея консультируется с отделом коммунальной гигиены республиканского управления Роспотребнадзора, а так же - с герпетологами (специалистами по пресмыкающимся животным) Бурятского научного центра.



Дирекция музея просит всех жителей Улан-Удэ соблюдать осторожность во время прогулок в парках и пригородных лесах.



Фото: minkultrb.ru

