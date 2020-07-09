Парламент Бурятии поддержал необходимость защиты учителей

Депутаты просят установить административную и уголовную ответственность за оскорбление и применение насилия в отношении педагогов



Депутаты Народного Хурала Бурятии на очередной сессии поддержали обращение в Госдуму об установлении ответственности за применение насилия и публичное оскорбление педагогических работников, сообщили в пресс-службе парламента республики.



В обращении говорится, что «Народный Хурал выражает серьезную обеспокоенность по поводу участившихся случаев агрессивного поведения учеников в адрес учителей. Сообщения средств массовой информации о таких случаях появляются все чаще, в социальных сетях размещены сотни видеороликов, в которых запечатлены случаи применения насилия и публичных оскорблений со стороны обучающихся, что свидетельствует о недостаточности существующих мер их защиты. Добросовестный учитель часто становится заложником действий обучающихся, связанных с использованием современной фото- и видеотехники, не имеет возможности защитить свои честь и достоинство после размещения соответствующей информации в сети Интернет.



Для привлечения в систему образования лучших специалистов необходимо установить такой статус педагога, который бы существенно повысил его авторитет в обществе и привлекательность работы. Просим органы государственной власти Российской Федерации поддержать вышеуказанное обращение. Считаем необходимым установить административную и уголовную ответственность за публичное оскорбление и применение насилия в отношении педагогических работников при исполнении ими профессиональных обязанностей», - говорится в документе.



Законопроект на сессии представил председатель Комитета по социальной политике Народного Хурала Бурятии Игорь Марковец.



«Публичное оскорбление и применение насилия в отношении педагогических работников наносят удар по их чести, достоинству, авторитету и профессии учителя в целом. Так, резонансный случай произошел в 2018 году в Улан-Удэ, когда подростки с топором совершили нападение на учителя и учеников средней школы № 5 в Сосновом Бору и устроили поджог, - напомнил депутат. - Такие случаи есть и их довольно много, но тема такая скрытая, школа и учитель не станут жаловаться в открытую, почти все такие жалобы от учителей носят устный характер».



Депутат Галсан Дареев предложил расширить действие этого обращения не только на учителей общеобразовательной школы, но и на педагогов высшего и среднего, дополнительного образования.



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