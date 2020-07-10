Жители Улан-Удэ пополнели во время режима самоизоляции

Причиной стала низкая физическая активность и потребление высокоуглеводной пищи







Согласно опросу, проведенному крупным улан-удэнским фитнес-центром, около 90% клиентов, ранее регулярно занимавшихся спортом, набрали за период ограничительных мероприятий от двух до пяти килограммов лишнего веса. Проблема возникла из-за «коронавирусных» ограничений и низкой физической активности.

Как отмечают специалисты, речь идет не только о тех, кто когда-то активно занимался спортом. Большинство жителей Бурятии, снизивших физические нагрузки, так или иначе, но прибавили в весе. Причем стресс шел рука об руку с сидячим образом жизни.- Дополнительно образовавшиеся килограммы больше всего связаны с низкой физической активностью и ростом потребления высокоуглеводной пищи, жиров и фаст-фуда. Ведь когда люди вынужденно заказывали себе еду с доставкой на дом, то ее вряд ли можно назвать здоровой, - говорит диетолог Туяна Будадариева.Например, при изготовлении той же пиццы используется значительное количество майонеза, содержащего полиненасыщенные жиры, а предлагаемые в придачу к заказам морсы содержат большое количество вредного сахара.При этом эксперт подчеркнула, что все же «главной причиной прибавки в весе является несоответствие калорий к нагрузкам, когда неизрасходованная энергия превращается в жир».Именно поэтому истосковавшиеся по физическим нагрузками улан-удэнцы на прошлой неделе бросились в открывшиеся спортивные залы. Правда, открылись не все, а те, кто начал работать, сейчас жалуются на нехватку клиентов. Как говорят представители фитнес-индустрии, Роспотребнадзор открыл их заведения слишком поздно - ведь июль считается в этой сфере «мертвым сезоном».- Если бы мы запустились в мае, то тогда у нас была бы неплохая загрузка, а сейчас занимается гораздо меньшее число людей, - говорит Альбина Головина, управляющий фитнес-центром «Реформа». - Вдобавок все занимающиеся сохраняют социальную дистанцию в 1,5 - 2 метра. Если раньше в большом фитнес-зале занималось по 80 человек, то сегодня от силы 20.Между тем востребованность занятий спортом колоссальная. Люди засиделись и хотят вернуться к прежнему образу жизни.- Мы провели опрос среди наших клиентов, почти 90% из них пожаловались на то, что за период «самоизоляции» заметно прибавили в весе, в среднем от двух-пяти килограммов, - рассказывает представитель фитнес-индустрии. - Однако это поправимо - пару месяцев тренировок, и все войдет в норму.Правда, пока в «норму» не вошли не только изрядно поправившиеся улан-удэнцы, но и сами фитнес-залы. После снятия запрета на работу часть спортзалов Улан-Удэ так и не открылись в связи с жесточайшими и, скажем так, избыточными санитарными требованиями. Например, на каждый зал необходимо теперь устанавливать дорогостоящее оборудование (в среднем на 100 тыс. рублей) по обеззараживанию воздуха. Где взять средства на это, когда спортзалы три месяца не работали, неясно.Есть и другие странные требования. Так, клиентов обязали приходить в спортзал со своим полотенцем. Хотя известно, что стиральные машины при температуре в 90 градусов за считанные минуты убивают любой потенциальный вирус. Кроме того, можно заниматься спортом только с одноразовой пластиковой бутылочкой воды, причем обязательно с «закрывающейся крышкой». А на полки в саунах фитнес-центров теперь необходимо забираться только в масках.Впрочем, будем надеяться, что анекдотические требования канут в Лету, что называется, с окончанием лета. Напомним, что «антивирусный» режим в Бурятии продлен до 31 июля 2020 года.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com