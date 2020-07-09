В Улан-Удэ часть улицы Гагарина закроют для движения маршруток

Там будут ремонтировать дорогу и трамвайные пути





В столице Бурятии с 10 июля начнется капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Гагарина (от ул. Юного Коммунара до ул. Добролюбова), а затем - ремонт дороги. В связи с этим изменится схема движения автобусных маршрутов № 4, 27, 56, 56С, 57 и 100.

«Автобусы указанных маршрутов будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Гагарина через ул. Добролюбова, ул. Революции 1905 года, ул. Шульца, далее - по утвержденным схемам. Остановки «Аптека» и «Баня» по ул. Гагарина на период работ исключаются из пути следования маршрутов», сообщили в пресс-службе мэрии.



