Лудуб Очиров стал призером Всероссийского конкурса молодых композиторов

Автор и исполнитель занял третье место на шестом онлайн конкурсе молодых композиторов «Юный музыкант»



Лудуб Очиров стал финалистом и занял занял третье место в шестом Всероссийском онлайн конкурсе молодых композиторов «Юный музыкант», который проводился на базе Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова ( Москва), сообщили в минкультуры Бурятии.



В конкурсе состязались учащиеся дополнительных образовательных программ старших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств и учащиеся по программам среднего профессионального образования.



Цель конкурса - установление творческих контактов, укрепление межрегиональных связей и сотрудничества через детское творчество, формирование творческого потенциала подрастающего поколения, популяризация предмета «композиция».



Напомним, сейчас Лудуб Очиров является студентом второго курса специальности «Теория музыки» Колледжа искусств им П.И. Чайковского. Коллектив преподавателей и студентов Колледжа искусств желает Лудубу новых замечательных сочинений, вдохновения и реализации всех задуманных проектов!



Фото: minkultrb.ru

