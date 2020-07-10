Росрыболовство проведет специальное совещание по байкальскому омулю

После длительного перерыва возобновил работу научно-промысловый совет Байкальского рыбохозяйственного бассейна



Рыболовство запланировало на ближайшее время проведение отдельного совещания по ситуации, связанной с байкальским омулем. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, который посещает Бурятию. Основная цель приезда - рассмотрение и корректировка концепции развития рыбохозяйственной̆ отрасли, сообщили в минсельхозе республики.



Накануне в селе Посольск Кабанского района состоялся выпуск 100 штук молоди байкальского осетра в естественную среду обитания. Селенгинский рыбоводный завод, на котором подращивается молодь, в рамках госзадания в год выпускает около 300 тысяч осетрят.



В этом году также после длительного перерыва возобновил работу научно-промысловый совет Байкальского рыбохозяйственного бассейна, председателем которого является заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

⠀

«В первую очередь мы занимаемся омулем и осетром. Здесь совместно с Главрыбводом обсуждали проблемы озера Байкал, правила рыболовства, а также проблемы, которые возникают у рыбаков. Понятно, что после закрытия промысла омуля рыбакам приходится нелегко, так как основной объект промысла сейчас под запретом, поэтому искали варианты: как на других видах можно выжить в тот период. В прошлом году были рекордные показатели по скату личинок омуля - это результат работы Главрыбвода и серьезных мероприятий по рыбоохране. Сейчас мы ждем результаты научных исследований, по которым будет корректироваться федеральная программа. И, конечно, мы рассчитываем, что те мероприятия, которые проходят в рамках федерального проекта, дадут результат - будет восстановлена популяция омуля и жители побережья озера вернутся к традиционному занятию», - рассказал Василий Соколов.



Фото: пресс-служба минсельхоза Бурятии

