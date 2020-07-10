В Бурятии выявлен сговор УКС правительства и «Бурятпроектреставрации»

Сумма контрактов по ремонту онкодиспансера превысила 770 млн рублей



Бурятское УФАС России выявило сговор госзаказчика - Управления капитального строительства правительства Бурятии - с участником закупки ООО «Бурятпроектреставрация» при проведении торгов по ремонту онкологического диспансера в Улан-Удэ, сообщает ФАС.



В результате достигнутого соглашения казенное учреждение необоснованно отклонило заявку одного из участников, который предложил исполнить контракт на 120 миллионов рублей дешевле, чем победитель торгов - «Бурятпроектреставрация». Предписание антимонопольного органа повторно рассмотреть заявки и определить победителя госзаказчик проигнорировал и заключил контракт с участником соглашения.



Спустя два месяца со дня подписания контракта казенное учреждение перечислило обществу 325 миллиона рублей за часть выполненных ремонтных работ. Однако, согласно материалам МВД по Бурятии, оплаченные заказчиком работы не были выполнены, а акты выполненных работ подписаны инженером УКС по указанию руководства.



Должностным лицам Управления капительного строительства правительства Бурятии грозит уголовная ответственность, а ООО «Бурятпроектреставрация» - штраф до половины размера начальной (максимальной) цены контракта, то есть около 335 миллионов рублей.



«Участники сговора в целях личной выгоды создают все условия, чтобы в торгах победил не добросовестный участник, а тот, с кем заключено антиконкурентное соглашение. В этом случае бюджет потерял 120 миллионов рублей и конкуренция ограничена – добросовестный участник торгов не получил государственный контракт. За это ответчики понесут административную ответственность, а должностным лицам грозит ответственность уголовная», - прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.



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