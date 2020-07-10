В Бурятии добавили земли под «дальневосточный гектар»

В Заиграевском районе выведены из буферной зоны 1000 гектаров около улуса Добо-Енхор



В Бурятии сокращена площадь буферной зоны вокруг Улан-Удэ по программе «Дальневосточный гектар». Для ее участников стала доступной территория площадью 1000 гектаров в Заиграевском районе, сообщили в минимуществе республики.



Эти земли находятся в непосредственной близости к улусу Добо-Енхор, в 14 км по автодороге к северо-западу от центра сельского поселения «Ацагатское» - села Нарын-Ацагат. Привлекательность территории обусловлена близостью к Улан-Удэ, транспортной доступностью, наличием необходимой инженерной инфраструктуры.



Решение о сокращении буферной зоны вокруг Улан-Удэ принято на очередной двенадцатой сессии Народным Хуралом Бурятии. Она одобрила внесенный главой Бурятии Алексеем Цыденовым соответствующий законопроект.



С момента начала действия программы «Дальневосточный гектар» по 8 июня нынешнего год в уполномоченные органы Бурятии поступило 4431 заявление, на участие в ней заключен 1371 договор, прошедший государственную регистрацию. Наиболее востребованные земельные участки расположены в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах и в Кяхте. При этом 118 землепользователей дальневосточного гектара уже определились с видом разрешенного использования. Наиболее востребованный виды использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства.



Напомним, с 1 августа 2020 право подать заявление на земельный участок в Бурятии будет предоставлено всем жителям Российской Федерации.



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