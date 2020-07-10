В Бурятии общее число случаев COVID-19 перешагнуло за отметку «3300»

Скончался 27-й пациент с коронавирусом, осложненным тяжелой сопутствующей патологией

В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3341. Это на 43 случая больше, чем было в четверг. Из них в Улан-Удэ – 1893 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2491 человек, умерли 27 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Накануне в стационаре по ул. Солнечная, 4а, умерла пациентка 68 лет от ишемической болезни сердца со сложными нарушениями ритма и проводимости, хронической сердечной недостаточностью и с новой коронавирусной инфекцией.Из 43 новых случаев COVID-19: один человек из очага в БСМП, 13 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19Круг контактных лиц составляет 857 человек, все лабораторно обследованы.В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 420 больных. Из них 23 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.На амбулаторном лечении - 403 больных COVID-19 с легким течением заболевания.В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациент,а старше 65 лет - два. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - восемь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – четверо больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ трое больных, старше 65 лет - двое.В трех обсерваторах находятся 26 человек.В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2851 человека, с нарастающим итогом – от 194 894 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в Бурятии количество выявленных заболевших с 3 по 9 июля выросло на 9%. По росту заболеваемости республика занимает седьмое место среди регионов ДФО. Такой же показатель у Забайкальского края. За последнюю неделю показатель Бурятии не изменился: по данным на 3 июля прирост выявленных случаев коронавируса составлял 9%.По данным ИЦК, наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Сахалинской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 37%. Наименьший прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе - на 4%.По итогам недели в России количество выявленных зараженных выросло на 7%. На сегодняшний день в России насчитывается более 700 тысяч случаев заболевания COVID-19.Фото: pixabay.com