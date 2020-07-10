Прокуратура потребовала определить границы Иркутского водохранилища

Она обеспокоена незаконной постановкой на кадастровый учет земельных участков в береговой полосе рукотворного моря



Федеральное агентство водных ресурсов РФ должно определить границы Иркутского водохранилища. Такое решение вынес суд по требованию Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора, сообщили в надзорном органе.



До настоящего времени границы и береговая линия Иркутского водохранилища не определены в установленном законом порядке и не поставлены на кадастровый учет. Отсутствие границ водного объекта и его береговой полосы влечет незаконное формирование и постановку на кадастровый учет земельных участков в береговой полосе, предназначенной для общего пользования. Кроме того, использование участков береговой полосы приводит к загрязнению водного объекта, являющегося еще и источником питьевого водоснабжения.



В связи с необходимостью финансирования работ из федерального бюджета суд установил срок исполнения своего решения – до 31 декабря 2021 года. Судебный акт не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.



Судебный прецедент имеет косвенное отношение и к Бурятии. В периоды многоводья в Байкальском регионе власти соседней области часто отказываются увеличивать сбросы воды через Иркутскую ГЭС. Это мотивируется, в частности, тем, что возникает угроза подтопления прибрежных поселков Иркутского водохранилища и Ангары. В итоге подтапливает восточное побережье Байкала. Между тем, коттеджная застройка берегов Иркутского водохранилища, активно ведущаяся в последние годы, подходит вплотную к воде. Иными словами, установление четких границ рукотворного моря может помочь Бурятии аргументами в спорах о безопасном уровне Байкала. Пока он регулируется исключительно в интересах жителей соседней области и гидроэнергетиков.



Фото: baikalproc.ru

