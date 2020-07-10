Малый бизнес Бурятии получил более 400 млн рублей «ковидных» субсидий

Правом получить «президентские» выплаты воспользовались около 6 тысяч предпринимателей республики







Около 6 тысяч Бурятии предпринимателей воспользовались правом получить федеральную поддержку на выплату зарплаты более чем 16 тысячам своим работникам, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В Бурятии количество потенциальных получателей безвозмездной финансовой поддержки, введенной по инициативе президента России, составляет свыше 8,1 тысячи организаций и ИП, относящихся к пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям.



Из них субсидии за апрель оформили 6129 налогоплательщиков, которым в общем начислено 206,5 миллиона рублей на 17 025 работников. За поддержкой на май обратился 5901 налогоплательщик, заявившись на поддержку выплаты заработной платы 16 422 работникам на сумму 199,2 миллиона рублей.



Напомним, субсидии предприятия могут направить на решение текущих неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае 2020 года.



Объем поддержки для конкретной компании рассчитывается исходя из общей численности работников компании по состоянию на 1 апреля текущего года из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.



Обязательное условие и требование к компании для получения льготы – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля. Заявки на прямую безвозмездную финансовую поддержку принимались до 1 июля 2020 года, выплаты за апрель выплачиваются с мая, за май - с июня.



Прямая безвозмездная финансовая поддержка предприятий и ИП пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции отраслей утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года.



Фото: «Номер один»

