В Улан-Удэ задержан грабитель ломбарда

Сдавая подержанный телефон, он схватил с прилавка другой гаджет



В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали подозреваемого в грабеже из ломбарда.



Двое неизвестных зашли в ломбард, расположенный в торговом центре на улице Пищевая и попытались сдать подержанный сотовый телефон. Однако предложенная работником ломбарда цена в 200 рублей не устроила молодых людей. Тогда один из них схватил с прилавка выставленный на продажу другой мобильный телефон и убежал с ним.



Получив сообщение о грабеже, ближайшая к месту происшествия группа задержания вневедомственной охраны направилась на отработку прилегающей территории. Вскоре на соседней улице был обнаружен мужчина, схожий по приметам с ориентировкой. В ходе разбирательства было установлено местонахождение второго подозреваемого, который был задержан по месту жительства.



Задержанный, 34-летний житель Улан-Удэ, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный телефон изъят у задержанного и возвращен в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия

