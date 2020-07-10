Прокуратура Бурятии встала на защиту душевнобольного пешехода

Полицейские оштрафовали его за переход дороги в неположенном месте



Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Тарбагатайского района о нарушении прав ее сына-инвалида.

В ноябре 2019 года полицейские привлекли 41-летнего мужчину к административной ответственности за переход дороги в неположенном месте и выписали штраф в размере 500 рублей. Штраф инвалид не оплатил, после чего в январе 2020 года мировой судья выписал ему штраф за неуплату в срок административного штрафа в размере одной тысячи рублей.



Однако, как отметили в прокуратуре, при вынесении постановлений о привлечении гражданина к ответственности вопрос о его невменяемости не рассматривался. Между тем, согласно информации Республиканского психоневрологического диспансера, с 2003 года мужчина состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «органическое расстройство личности», является инвалидом 2 группы.



В связи с этим прокурор обратился в суд для отмены вынесенных в отношении инвалида административных постановлений. Тарбагатайский райсуд требования прокурора удовлетворил.



Напомним, ранее мать инвалида обращалась с этой же проблемой к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Та сделала запрос в МВД, в полиции провели проверку, однако



Фото: «Номер один» В ноябре 2019 года полицейские привлекли 41-летнего мужчину к административной ответственности за переход дороги в неположенном месте и выписали штраф в размере 500 рублей. Штраф инвалид не оплатил, после чего в январе 2020 года мировой судья выписал ему штраф за неуплату в срок административного штрафа в размере одной тысячи рублей.Однако, как отметили в прокуратуре, при вынесении постановлений о привлечении гражданина к ответственности вопрос о его невменяемости не рассматривался. Между тем, согласно информации Республиканского психоневрологического диспансера, с 2003 года мужчина состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «органическое расстройство личности», является инвалидом 2 группы.В связи с этим прокурор обратился в суд для отмены вынесенных в отношении инвалида административных постановлений. Тарбагатайский райсуд требования прокурора удовлетворил.Напомним, ранее мать инвалида обращалась с этой же проблемой к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Та сделала запрос в МВД, в полиции провели проверку, однако нарушений в действиях подчиненных не нашли Фото: «Номер один»