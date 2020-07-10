В Улан-Удэ ищут 28-летнего Александра Дьякова

Последний раз его видели в монастыре села Троицкое в ночь на 6 июня

В Улан-Удэ полицейские ищут 28-летнего жителя города Александра Дьякова, который 3 июня ушел из дома на улице Камова и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его розыске поступило в полицию от матери 30 июня, сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.По словам женщины, Александра в последний раз видели в монастыре села Троицкое Прибайкальского района в ночь на 6 июня.Приметы: европейской внешности, на вид 28 лет, рост около 175-180 см, волосы русые, глаза светлые, худощавого телосложения.Особые приметы: шрам от аппендицита, татуировка на спине между лопатками в виде кельтского узора.Был одет: толстовка серо-голубого цвета с капюшоном, джинсы синие, кроссовки черного цвета.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии