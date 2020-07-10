В Бурятии пока не удается потушить тайгу Забайкальского нацпарка

С огненной стихией сражаются более 300 специалистов, используется самолет Бе-200 МЧС России



В Баргузинском районе Бурятии потушены два лесных пожара на общей площади 215 гектаров. Еще два очага возгорания на общей площади 95 гектаров локализованы, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Тушение трех пожаров на общей площади 1560 гектаров (более 1,3 тысячи гектаров на территории Забайкальского нацпарка) продолжается. Для ликвидации пожара на особо охраняемой природной территории задействован борт Бе-200 МЧС России. За сутки он совершил 10 сливов более 90 тонн воды по северо-западной кромке пожара.



Всего с огненной стихией в Баргузинском районе сражаются более 300 специалистов со всех районов республики, используются 53 единицы лесопожарной техники.



В целом лесопожарная обстановка в Бурятии стабилизируется – за сутки новых очагов возгораний не обнаружено. Всего за сутки ликвидировано одиннадцать лесных пожаров.



Дмитрий Баклашкин, первый замруководителя Республиканского агентства лесного хозяйства, доложил сегодня об обстановке в Баргузинском районе, в том числе и о сложном лесном пожаре в Куйтунском лесничестве, на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров,



«Дожди в районе пожаров прошли незначительные. Сильного горения нет, но кромка дымится. В любом случае будем дорабатывать. По пожару в Улюнском участковом лесничестве – по южной кромке 2 километра вручную обрабатываем – там склон крутой, местами до 40 градусов, каменистые россыпи и, соответственно, подстилка толстая. Тут еще дождик помог и не помог одновременно, то есть мы сегодня планировали начать отжигаться. Подстилку промочило, но надеемся, что продует, и мы сможем это сделать», - рассказал он.



«Самое главное сейчас – не расслабляться. Дождь идет, нужно работать. В дождь, как никогда, нужно работать, так безопаснее и нет активного распространения и не нужно ждать, что дождь все потушит. Дождь сегодня может притушить, завтра прогреет и опять все возобновится» – отметил Петр Мордовской, зампред правительства по вопросам безопасности.



«Никто не расслабляется, люди работают. С утра пораньше, как только солнце появилось, все идут на пожар. На дождь надежды нет, надеемся только на себя», - уточнил Дмитрий Баклашкин.



Кроме того, на территории Северо-Байкальского, Муйского и Курумканского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» остаются 9 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



Фото: РАЛХ

