Фильм про выживающих на Байкале людях стал лучшим на фестивале в Америке

В бурятском поселке Курбулик никогда не было электричества

Документальный фильм издания Life "Байкал: выжить любой ценой" стал победителем на фестивале короткометражек Indie Short Fest — Los Angeles International Film Festival, проходящем в Калифорнии. Картина стала лидером в номинации "Лучший документальный фильм".

В фестивале приняли участие авторы из 24 стран. В их числе США, Великобритания, Канада, Австралия и Ирландия. Документальный фильм "Байкал: выжить любой ценой" стал единственной российской картиной, которая вошла в шорт-лист 63 номинаций фестиваля.

- Тысячи людей на Байкале остались без работы и без права на свои земли. Так было ещё до коронавируса, так что после снятия ограничений жизнь в далёкой Сибири не станет легче. Людям, живущим на берегу Байкала, почти ничем заниматься нельзя: ни промыслом, ни ведением хозяйства, даже хоронить людей теперь нужно в другом месте. Уникальную флору и фауну Байкала защищает федеральный закон, на обочине которого остались десятки тысяч людей. Безработица, загадочные смерти из-за выгодных земель, средневековый быт без электричества. Как живут люди в одном из самых живописных мест на Земле, - говорится в анонсе фильма.

