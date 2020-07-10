Аудиторы нашли проблемы на базе «Снежинка», купленной мэрией Улан-Удэ за 45 млн

Для приведения ее в нормативное состояние потребуются дополнительные расходы





Аудиторы Счетной палаты Бурятии проверили эффективность использования межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Улан-Удэ по направлению «Массовый спорт». По этому направлению город получил 45 млн рублей, которые потратили на покупку лыжной базы «Снежинка». Проверяющие нашли в купленной базе целый ряд недостатков, однако чиновники мэрии не требовали у продавца их устранения.

«Городом Улан-Удэ» приобретено нежилое здание площадью 1202 кв. м. 2011 года постройки для МАУ «Спортивная школа №4», при этом расчеты потребности состава помещений и достаточности площадей приобретенного здания не производились. Проектная, исполнительная и техническая документация на здание, а также документы на инженерное оборудование приобретателю в полном объеме не переданы. Оценка для подтверждения возможности дальнейшей эксплуатации приобретенного здания не проводилась», говорится в отчете аудиторов.По мнению проверяющих, приобретенный объект «не обладает всеми потребительскими свойствами, необходимыми для эксплуатации». Так, на котельное оборудование, аккумуляторы горячей воды и водонагреватели отсутствуют паспорта. Дымовая труба не имеет искрогасителя, в помещении тира инженерные коммуникации находятся в открытом доступе, тогда как согласно нормам должны быть защищены пулестойким антирикошетным покрытием. Также в помещении тира имеются многочисленные признаки некачественной отделки, системы отопления, электро-, водоснабжения имеют признаки изношенности и неисправности. Кроме того, отсутствуют условия для беспрепятственного доступа на объект маломобильных групп населения и инвалидов. Имеются признаки нарушения противопожарных норм, а именно, расстояние между основным и вспомогательными зданиями при норме 12-15 метров составляет от 3 до 8 метра.«При наличии таких недостатков Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ претензию об их устранении продавцу не направлял, штрафные санкции не предъявлялись. В свою очередь, приведение приобретенного здания в нормативное состояние потребует дополнительных расходов», резюмировали аудиторы.Напомним, строительство биатлонного комплекса «Снежинка» началось в 2011 году по инициативе известного бизнесмена и мецената Сергея Рогова. Тогда был построен основной корпус площадью 1200 кв.м. За время работы в комплексе ежегодно проводились зимние и летние чемпионаты и первенства республики биатлону, международные и всероссийские соревнования. В 2017 году для Федерации биатлона была закуплена система оснежения.Однако после трагической гибели Сергея Рогова в декабре 2018 года новые собственники «Снежинки» приняли решение продать спортивный комплекс. Биатлонисты были вынуждены проводить занятия на базе для проката лыж спортивной школы №4, где и без того было тесно. После этого в мэрии Улан-Удэ решили выкупить базу в муниципальную собственность.Фото: мэрия Улан-Удэ