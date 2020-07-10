СУЭК передала Улан-Удэ пробную партию бездымного топлива

В ближайшее время пройдет его тестирование





АО «СУЭК-Красноярск» на безвозмездной основе поставила в Улан-Удэ партию бездымного топлива. Его разгрузку произвели на базе Республиканского мусороперерабатывающего завода.

«Минприроды республики совместно с администрацией Улан-Удэ запланировано проведение тестирования различных видов топлива, в том числе бездымного топлива, предоставленного СУЭК. По итогу тестирования будут получены результаты замеров выбросов загрязняющих веществ, на основании которых будет проведен сравнительный анализ показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания различных видов топлива», сообщили в Министерстве природных ресурсов Бурятии.







«Рассматриваем вопрос по чистому воздуху в городе Улан-Удэ и на прилегающих территориях. В этом году принято решение взять в Красноярске партию до 10 тысяч тонн полукокса для того, чтобы провести уже практические эксперименты в Улан-Удэ, сделать замеры, посмотреть эффективность применения такого топлива», - рассказал тогда Игорь Шутенков.



