Семьям Бурятии перечислено 6 млрд рублей по поручениям президента РФ

В республике в общей сложности реализуются три направления материальной поддержки семей с детьми







Отделение пенсионного фонда по Бурятии реализует дополнительные меры поддержки семьям с детьми. В Бурятии в общей сложности в республике реализуются три направления материальной такой поддержки: на каждого ребенка в возрасте до 3 лет (5 тысяч рублей в течение трех месяцев), на детей от 3 до 7 лет из семей с низкими доходами (6 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно) и единовременная выплата от 3 до 16 лет (10 тысяч рублей на каждого ребенка).



Детям до 3 лет положена ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев - апрель, май, июнь. На сегодняшний день ее уже оформили родители более 42 тысяч детей республики. На выплаты в общем направлено 592 миллиона рублей.



С 1 июня единовременную выплату 10 тысяч на детей в возрасте от 3 до 16 лет уже получили 196 тысяч детей. Общий транш на эту меру поддержки составил 1,96 миллиарда рублей. Чтобы получить оба вида выплат, необходимо до 1 октября 2020 года подать заявление на портале Госуслуг.



Дополнительную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет начали начислять с 1 июля. На сегодняшний день эти средства перечислены уже для более 233 тысяч детей. Выплата беззаявительно, автоматически выплачивается всем, кто подавал заявления на первые две выплаты в апреле и июне.



Всего с апреля по сегодняшний день около 4,9 миллиарда рублей перечислено отделением Ппенсионного фонда в рамках мероприятий по поддержке семей с детьми.



Постоянная поддержка разработана и для семей с низким доходом. В Бурятии сегодня 21 631 семья является получателем выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.



Эта постоянная новая мера поддержки, предложенная президентом страны для семей с низкими доходами, стартовала в июне. На сегодня объем профинансированных выплат составил 970,7 миллиона рублей. Такой мерой поддержки охвачены 28120 детей. Размер выплаты в нашем регионе составляет 6 032 рублей в месяц на одного ребенка.



В июне выплата при условии достижения ребенком возраста трех лет назначалась сразу за полгода, с 1 января 2020 года. Далее будет выплачиваться ежемесячно до достижения им 8 лет.



Для принятия решения о назначении выплаты достаточно одного заявления в органы социальной защиты населения, все остальные документы они получают в рамках межведомственного взаимодействия. Сейчас в обработке находится 3092 заявления, которые рассматриваются в межведомственном порядке с организациями, предоставляющими необходимые сведения. В начале следующей недели начнется зачисление средств на счета родителей уже за июль, сообщили в пресс-службе правительства республики.



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