На смену коронавирусу осенью придет новый вид свиного гриппа

Китай снова может «подложить свинью»



Не успели жители Бурятии вздохнуть с облегчением в связи с выходом из «коронавирусной самоизоляции», как на горизонте замаячила новая угроза. В Китае, по данным ВОЗ, формируется новый штамм свиного гриппа АH1N1, который может стать высокопатогенным и заменить COVID-19 в качестве пандемической угрозы. Будут ли продолжены блокировки в Бурятии? Этот вопрос, по мнению экспертов, больше зависит не от реальной опасности нового гриппа и состояния экономики, а от большой политики.



Второй волны не будет



С наступлением лета в Бурятии произошел серьезный сдвиг в области оценки рисков по коронавирусной инфекции. Поднадоевшая инфекционная тема постепенно уходит из центра общественного внимания, чему способствует подведение итогов по летальности от этой болезни (на 5 июля умерло 24 человека за четыре месяца эпидемии).



Параллельно выяснилось, что для большинства здоровых жителей Бурятии инфекция не представляет особой угрозы. Ведь подавляющее число инфицирования сопровождается стертыми и легкими формами, а умерло с начала года в Бурятии 0,024% от населения Бурятии, причем почти все из 24 скончавшихся в этом сезоне - очень пожилые люди. Как пишут в своих отчетах врачи-инфекционисты, умершие были с большим «букетом» сопутствующих тяжелых заболеваний (с хроническими обструктивными поражениями легких, диабетом, онкологией, астмой). И можно предположить, что основная смертность в Бурятии по COVID -19 случилась не из-за, а с коронавирусной инфекцией.



Как сказал один из сельских врачей, «коронавирус напоминает слабого волка, который боится связываться с быком, а вот ослабленное или больное животное из стада он завалить еще способен». Добавим, что «коронавирусный» риск - менее четверти от сотой доли процента, что многократно меньше риска от смерти в результате любой серьезной болезни, начиная от туберкулеза и заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Число которых в 2020 году наверняка вырастет из-за временной блокировки диспансеризации для плановых операций.



К тому же все разговоры о появлении так называемой «второй волны», которой вроде бы можно было подпитать психоз в отношении COVID -19, недавно развеял министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



- Маловероятно, что будет «вторая волна» такого же масштаба, как первая, - сообщил он. - Часть населения «познакомилась» с коронавирусной инфекцией, нередко в скрытой форме, и приобрела иммунитет. Мы создали эффективную систему лечения и профилактики.



Снова made in China



Однако сегодня на горизонте появилась новая инфекционная угроза. И она вновь связана с Китаем. Так, 30 июня китайские ученые выявили в стране новый тип свиного гриппа, потенциально опасного для людей. По словам исследователей, вирус представляет собой генетическую смесь птичьего и свиного гриппа AH1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти, по официальной статистике, около 20 тыс. человек по всему миру. Вирус обнаружили на китайских свиных фермах.



Как отмечают российские эпидемиологи, в некоторые годы вирусы разных типов распространяются одновременно. Однако чаще всего один из вирусов «подавляет» другой, вытесняя его на периферию. Это может произойти и с коронавирусом, который уступит свое место новой модификации старого АH1N1 - более мощного вируса, ответственного за многомиллионные жертвы еще в период эпидемии «испанки» в далеком 1918 году.



Медики Бурятии уже знакомы с высокопатогенным свиным гриппом. В 2009 году в республике регистрировалась первая вспышка АH1N1, когда произошло 722 случая, трое жителей Бурятии умерли.



- Мы тогда отработали протоколы реагирования на новую вирусную инфекцию. Например, в 2009 году впервые стали использовать двойные противочумные костюмы, - вспоминает главный врач Республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова. - Думаю, что мы уже в то время приобрели необходимый опыт для противодействия вирусным эпидемиям.



Когда в Бурятию придет новая модификация гриппа, пока неясно. По словам кандидата медицинских наук Инги Номоевой, «обычно эпидемиологический порог по гриппу мы проходим в январе-феврале, по свиному гриппу сроки могут несколько сдвигаться».

Причем высокопатогенный АH1N1 представляет не меньшую, если не большую опасность, чем COVID -19.



- Если коронавирус поражает в основном лиц пожилого возраста и имеющих тяжелые сопутствующие заболевания, то АH1N1, что называется, более широкого профиля и действует практически на все категории населения, - отмечает эксперт. - Причем особенно тяжело инфекция протекает у детей младшего школьного возраста и беременных.



Например, спустя несколько дней после заражения АH1N1 часто приводит к пневмониям.



Для Бурятии опасность гриппа заключается в том, что он переносится воздушно-капельным путем микрочастицами грязного улан-удэнского воздуха, особенно зимой. Не случайно эпидпорог по гриппу столица Бурятии проходит обычно в самые холодные месяцы, когда воздух сильно загрязняется продуктами сгорания угля от станций ТГК-14 и частного сектора.



Впрочем, оптимизма добавляет то, что в прошлом году Минздрав утвердил план поэтапного перехода на новую российскую четырехкомпонентную вакцину для профилактики гриппа до 2021 года. В новой вакцине содержатся А(H1N1)09, A(H3N2) и две линии вирусов гриппа.



В Бурятии новую вакцину в первую очередь получат лица из группы риска - работники медицинских, транспортных, образовательных организаций, коммунальных служб, студенты, лица с хроническими заболеваниями, призывники, беременные, дети, а также граждане старше 60 лет.



Кроме того, пока граница России с Китаем закрыта и вирус циркулирует лишь на местных свиных фермах. Однако держать границы закрытыми долго не получится - экономический ущерб во время изоляции страны от внешнего мира слишком высок. Кроме того, как выяснилось, пока обычные россияне сидели на «самоизоляции», представители российской верхушки, имеющие вид на жительство в Европе и США, активно путешествовали спецрейсами «Аэрофлота». Так что граница вовсе не на замке и для нового вируса практически не существует особых преград.



«Свинская» политика



Другой вопрос, если свиной грипп все же придет к нам, будут ли блокировки носить столь масштабный характер, как в случае с COVID -19?



И ответ на этот вопрос может дать даже не эпидемиология, а политика.



- Я не удивлюсь, что карантин могут снова объявить - с целью проведения осенью этого года «облегченного» голосования, а не полноценных выборов по Закону «Об основных гарантиях избирательных прав», - говорит член Общественной палаты Бурятии Евгений Кислов. - Ведь просто удобство голосования для избирателей на скамейках, во дворах, машинах и на диванах это не аргумент, а вот новая опасная эпидемия даст повод снова закрутить гайки, закрыть страну на «самоизоляцию» и проводить «голосования».



С общественниками согласны и политические эксперты: вирус удобно использовать в политических целях.



- Безусловно, то, что мы наблюдали в период кампании - и голосование на дому, и электронное голосование в связи с необходимостью обеспечения противоэпидемических мер, является лишь обкаткой новых технологий, - убежден улан-удэнский политический аналитик Григорий Тупик. - Фактически мы имеем дело с новой реальностью, которую задает Кремль с целью фактического переформатирования всей избирательной практики.



Вполне возможно, что мы увидим элементы подобных технологий уже на сентябрьских региональных выборах, и не исключено, что и на вполне вероятных досрочных выборах в Госдуму в декабре 2020 года».



Так что мир становится все более тесным и взаимосвязанным. И в сконструированной новой реальности уже непонятно, где что отзовется.



Дмитрий Родионов, «Номер один».