В Бурятии за взятки осужден лесничий

Он полностью признал вину и оказал содействие следствию, получив условный срок





В Бурятии участковый лесничий Еравнинского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства 37-летний Александр Козлов признан виновным в совершении трех эпизодах получения взяток и в «получении взятки в значительном размере», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что с июня по сентябрь 2019 года Козлов за попустительство по службе и общее покровительство получал от местных предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой, взятки в размере от 15 до 30 тысяч рублей. От двух бизнесменов он получил незаконное вознаграждение за беспрепятственный пропуск их грузовиков с древесиной, перевозимой без соответствующих документов. От одного предпринимателя чиновник получил взятку, обещая ускорить процесс отвода и таксации лесосек. Еще одну взятку он получил от предпринимателя, обратившегося с вопросом о возвращении ранее задержанного грузового автомобиля с древесиной, предлагая помощь и покровительство.











В ходе предварительного следствия Козлов полностью признал вину и оказал содействие следствию, ранее не судим, и воспитывает ребенка. Ввиду этого судом было удовлетворено его ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, который предусматривает снижение максимального срока или размера наказания, установленного санкцией статьи.В итоге по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года. Приговор уже вступил в законную силу.Фото и видео: buryatia.sledcom.ru