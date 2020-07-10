В Бурятии медведи мешают патрулировать и тушить тайгу

Косолапые обычно не проявляют агрессию, но случается и иначе, говорят лесники



В Бурятии Усть-Баргузинском лесничестве лесники встретились в лесу с медведем и успели снять его на видео. При патрулировании лесов в местности Ушкан сотрудники Усть-Баргузинского лесничества заметили косолапого рядом с лесной дорогой, по которой они проезжали.



«Он перешел лесную дорогу и сел. Обычно медведи проходят дорогу и уходят дальше в лес, а этот задержался. Так мы и успели снять на телефон. Косолапых мы видим часто и обычно они не проявляют агрессию» - рассказывает Алексей Полынцев, участковый лесничий Усть-Баргузинского лесничества.



Однако медведи не всегда спокойно реагируют на людей в лесу. Такой случай произошел недавно в Усть-Баргузинском лесничестве. «Мы проводили противопожарные мероприятия – пахали минполосы с утра. Я шел перед трактором, слышу, как работает, сначала даже не заметил медведя. Немаленький он, конечно, был, зарычал и одним прыжком очутился в 2 метрах от меня. Бегу к трактору, кричу, машу руками трактористу, чтобы он посигналил, пошумел, а в голове только одна мысль – лишь бы успеть добежать» - рассказывает инженер по охране и защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза, Сергей Седельников.



Добежав до трактора, лесники начали сигналить, и хозяин тайги оставил огнеборцев в покое.





Иногда лесники встречают диких зверей и при тушении сложных лесных пожаров в труднодоступной местности, куда техника добраться не может. Тогда надежда остается только на свои силы.



«Мои коллеги рассказали, как буквально две недели назад отправились на тушение пожара недалеко от поселка Юбилейный. Добирались они пешком. Вдруг увидели большого медведя – не убегает, рычит. Делать нечего – надо бежать. Везде камни, лес густой, тропинка узкая. Виктор, мой коллега, бежал последним, зацепился лямками РЛО (ранцевого лесного огнетушителя) за ветки, упал. Кинул РЛО и побежал дальше. Как отбежали подальше, смотрят – медведь возле огнетушителя остановился, понюхал и ушел восвояси, не стал преследовать дальше» - рассказывает Сергей.



Лесники не только охраняют лес, но и пытаются помочь всем лесным обитателям. Ранее лесники в Бичурском районе вынесли из пожара детёныша косули.







Фото и видео: РАЛХ В Бурятии Усть-Баргузинском лесничестве лесники встретились в лесу с медведем и успели снять его на видео. При патрулировании лесов в местности Ушкан сотрудники Усть-Баргузинского лесничества заметили косолапого рядом с лесной дорогой, по которой они проезжали.«Он перешел лесную дорогу и сел. Обычно медведи проходят дорогу и уходят дальше в лес, а этот задержался. Так мы и успели снять на телефон. Косолапых мы видим часто и обычно они не проявляют агрессию» - рассказывает Алексей Полынцев, участковый лесничий Усть-Баргузинского лесничества.Однако медведи не всегда спокойно реагируют на людей в лесу. Такой случай произошел недавно в Усть-Баргузинском лесничестве. «Мы проводили противопожарные мероприятия – пахали минполосы с утра. Я шел перед трактором, слышу, как работает, сначала даже не заметил медведя. Немаленький он, конечно, был, зарычал и одним прыжком очутился в 2 метрах от меня. Бегу к трактору, кричу, машу руками трактористу, чтобы он посигналил, пошумел, а в голове только одна мысль – лишь бы успеть добежать» - рассказывает инженер по охране и защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза, Сергей Седельников.Иногда лесники встречают диких зверей и при тушении сложных лесных пожаров в труднодоступной местности, куда техника добраться не может. Тогда надежда остается только на свои силы.«Мои коллеги рассказали, как буквально две недели назад отправились на тушение пожара недалеко от поселка Юбилейный. Добирались они пешком. Вдруг увидели большого медведя – не убегает, рычит. Делать нечего – надо бежать. Везде камни, лес густой, тропинка узкая. Виктор, мой коллега, бежал последним, зацепился лямками РЛО (ранцевого лесного огнетушителя) за ветки, упал. Кинул РЛО и побежал дальше. Как отбежали подальше, смотрят – медведь возле огнетушителя остановился, понюхал и ушел восвояси, не стал преследовать дальше» - рассказывает Сергей.Лесники не только охраняют лес, но и пытаются помочь всем лесным обитателям. Ранее лесники в Бичурском районе вынесли из пожара детёныша косули. Как сообщал «Номер один» , в ряде районов Бурятии этим летом отмечаются выходы медведей к населенным пунктам, на дороги и на берега озера Байкал. Это связано с высокой численностью и сезонной активностью «хозяев тайги».Фото и видео: РАЛХ