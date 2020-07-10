На площади Советов в Улан-Удэ меняют некачественный асфальт

Проблемный участок подрядчик переделывает за свой счет
На главной площади столицы Бурятии начались гарантийные работы по замене асфальта, которое в прошлом году было уложено с нарушениями. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, подрядчик за свой счёт переделывают проблемный участок по улице Ленина, прилегающий к площади Советов.
Сейчас идет фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части с последующей укладкой нового слоя асфальтобетона. Все гарантийные работы должны быть завершены до 17 июля.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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