На площади Советов в Улан-Удэ меняют некачественный асфальт

Проблемный участок подрядчик переделывает за свой счет





На главной площади столицы Бурятии начались гарантийные работы по замене асфальта, которое в прошлом году было уложено с нарушениями. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, подрядчик за свой счёт переделывают проблемный участок по улице Ленина, прилегающий к площади Советов.







Сейчас идет фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части с последующей укладкой нового слоя асфальтобетона. Все гарантийные работы должны быть завершены до 17 июля.Фото: мэрия Улан-Удэ