В Бурятии в Восточных Саянах травмирована туристка из Иркутска

В верховья реки Ара-Ошей вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и врачом на борту



В Бурятии в верховья реки Ара-Ошей, одного из самых крупных притоков Китоя (Восточный Саяны), вертолетом Ми-8 МЧС России направлены пять сотрудников пожарно-спасательной службы Иркутской области. В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области сегодня днем поступила информация о происшествии с группой туристов.



Для возможного оказания медицинской помощи на борту воздушного судна находится врач, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.



«Пока известно, что вчера туристическая группа из пяти человек шла по тропе в верховьях реки Ара-Ошей, когда на женщину упал камень, повредив ей обе ноги. Группа остановилась, но вызвать спасателей не смогла из-за отсутствия сотовой связи. Двое человек из группы отправились на поиски связи, и только сегодня мы получили сигнал бедствия. Река течет по другую сторону хребта от того места, откуда поступил звонок. А это значит, что туристам пришлось преодолеть перевал, чтобы выйти на связь», - рассказал Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы Пожарно-спасательной службы Иркутской области.



В настоящее время вертолет следует к месту происшествия для оказания помощи пострадавшей и ее эвакуации.



Фото: 03.mchs.gov.ru

