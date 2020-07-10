Спасателям Улан-Удэ купили катер с водометным движителем

Новая техника позволит им патрулировать мелководья и труднодоступные уголки рек Уда и Селенга



Администрация Улан-Удэ для повышения безопасности людей на водных объектах приобрела водометный катер «Томь-455». Судно позволит патрулировать мелководье и труднопроходимые места рек Селенга и Уда.



«Катер оборудован стационарным двигателем и водометным движителем. Эта модель имеет меньший вес и обладает хорошими скоростными качествами, сохраняя при этом свою маневренность», - сообщили в Управлении по ЧС администрации столицы Бурятии.



Стоимость катера составила 818 тысяч рублей. Он приобретен на заводе в городе Юрга Кемеровской области и будет доставлен в Улан-Удэ на следующей неделе.



Фото: ulan-ude-info.ru



