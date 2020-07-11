В Бурятии выявлена порча земель лесного фонда на сумму 56 млн рублей

Подрядчик ВСЖД нелегально добывал гравий в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории



В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых на землях государственного лесного фонда в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Установлено, что в 2019 году по указанию руководителя структурного подразделения коммерческой организации, выполняющей подрядные работы при строительстве участка Восточно-Сибирской железной дороги, без необходимых разрешительных документов произведена разработка карьера и добыча щебня на территории Северо-Байкальского лесничества Бурятии. Более того, добыча велась в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где законом прямо запрещена разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами.



Нарушение должностным лицом коммерческой организации требований нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды при строительстве участка Восточно-Сибирской железной дороги повлекло тяжкие последствия в виде ущерба лесному фонду в размере более 56 миллионов рублей.



Материалы проверки прокуратуры направлены в органы предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Следственным управлением СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», отметили в надзорном органе.



Фото: baikalproc.ru



