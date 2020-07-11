В Бурятии инспекторы ГИМС очищают Чивуркуйский залив от судов для БЕ-200

Самолет-амфибия неоднократно производил забор воды для тушения лесного пожара в нацпарке



Главная задача государственной инспекции по маломерным судам – обеспечение безопасности людей на водных объектах. На этой неделе, привычная для инспекторов работа внесла ощутимый вклад в тушение лесных пожаров в Баргузинском районе. В эти дни в районе острова Бакланий самолет-амфибия БЕ-200 МЧС России неоднократно производил забор воды. Воздушное судно привлекалось для тушения лесного пожара на территории Забайкальского национального парка. В свою очередь, инспекторы ГИМС освобождали Чивыркуйский залив от многочисленных судоводителей.



- Граждане с пониманием подходят к просьбе освободить водное пространство, - отмечает старший государственный инспектор группы патрульной службы № 2 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Бурятия Андрей Шулёв. – В последнее время, отдыхающие стали сознательнее подходить к вопросам безопасности, поэтому нарушители этой категории встречаются крайне редко.



Тем не менее, с начала купального сезона инспекторами Баргузинского участка составлено около 20 протоколов об административных правонарушениях. Основная доля нарушителей - владельцы маломерных судов, не имеющих при себе документов на право управления водным транспортом или документов о его регистрации.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

