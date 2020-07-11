Бурятия заняла 32-место в Национальном инвестиционном рейтинге

За год республика поднялась в рейтинге сразу на 17 позиций



Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2020 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации, которое в режиме видеоконференции провел президент России Владимир Путин.



Бурятия по сравнению с результатом прошлого года улучшила позицию, переместившись с 49-го места на 32-е, сообщили в пресс-службе правительства республики.





«Регионам Дальневосточного федерального округа Вы, Владимир Владимирович, поставили задачу войти в тридцатку. Сегодня Якутия в топ-20, Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область – в числе первых 30, а Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к этому показателю», - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.



Она объяснила успех дальневосточных регионов простыми управленческими решениями: региональные власти совместно с предпринимателями выделили «болевые точки» и разработали планы их быстрого устранения, назвав «планами быстрых побед».



Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса. В процессе выявляются лучшие практики, которые внедряются в регионах.



«Традиционно ежегодно мы проводим опрос предпринимателей по всей стране и задаем вопросы: удобно ли вести им бизнес в том регионе, где они находятся, какие меры поддержки предприниматель может получить в этом регионе, какая инфраструктура доступна для бизнеса в этом субъекте, какие сроки, процедуры и затраты необходимы для получения государственных услуг, разрешительных документов, доступность кадров в регионе, контрольно-надзорная деятельность», - пояснила Светлана Чупшева.



В этом году было опрошено около полумиллиона предпринимателей по всей России



