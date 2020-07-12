12.07.2020
Действия водителя при ДТП без пострадавших

Действия водителя при ДТП без пострадавших

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.

Сегодня в рубрике - действия водителя при ДТП без пострадавших 

Немедленно после ДТП водитель обязан:

• остановить (не трогать с места) транспортное средство!
• включить аварийную сигнализацию!
• выставить знак аварийной остановки (в населенном пункте не менее чем за 15 метров. Вне населенных пунктов не менее 30 метров.
• не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию! 
• определить наличие погибших и раненых в результате ДТП.  



Убедившись, что в результате ДТП нет пострадавших, то в соответствии с (п.2.5 ПДД РФ) применяется упрощенное оформление без присутствия сотрудников Госавтоинспекции (так называемый европротокол). В нашем городе его оперативно помогают оформить Аварийные комиссары (за определенную сумму), но водители в могут и сами оформить ДТП при условии, что в столкновении участвовало 2 ТС (без прицепов), оба участника имеют полисы ОСАГО, обстоятельства и перечень повреждений не вызывают разногласий у участников, и сумма повреждений на вид не превышает 100 тыс. рублей.



В этом случае нужно сфотографировать транспортные средства с 4-х сторон, кратко нарисовать схему ДТП, перечислить повреждения и заполнить уведомление в страховую компанию.

И еще хотелось бы обратить внимание на действия водителей, пассажиров автомобилей участников ДТП, «групп поддержки» и тех же аварийных комиссаров, которые пренебрегают мерами личной безопасности и зачастую находятся на проезжей части дороги. Одно происшествие может повлечь другое.



Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!
автоконсультант
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