Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - действия водителя при ДТП без пострадавших

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.• остановить (не трогать с места) транспортное средство!• включить аварийную сигнализацию!• выставить знак аварийной остановки (в населенном пункте не менее чем за 15 метров. Вне населенных пунктов не менее 30 метров.• не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию!• определить наличие погибших и раненых в результате ДТП.Убедившись, что в результате ДТП нет пострадавших, то в соответствии с (п.2.5 ПДД РФ) применяется упрощенное оформление без присутствия сотрудников Госавтоинспекции (так называемый европротокол). В нашем городе его оперативно помогают оформить Аварийные комиссары (за определенную сумму), но водители в могут и сами оформить ДТП при условии, что в столкновении участвовало 2 ТС (без прицепов), оба участника имеют полисы ОСАГО, обстоятельства и перечень повреждений не вызывают разногласий у участников, и сумма повреждений на вид не превышает 100 тыс. рублей.В этом случае нужно сфотографировать транспортные средства с 4-х сторон, кратко нарисовать схему ДТП, перечислить повреждения и заполнить уведомление в страховую компанию.И еще хотелось бы обратить внимание на действия водителей, пассажиров автомобилей участников ДТП, «групп поддержки» и тех же аварийных комиссаров, которые пренебрегают мерами личной безопасности и зачастую находятся на проезжей части дороги. Одно происшествие может повлечь другое.Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!