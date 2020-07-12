12.07.2020
В Забайкалье временно приостановлено движение тяжеловесов на трассе «Байкал»

В Забайкалье временно приостановлено движение тяжеловесов на трассе «Байкал»

Сильный дождь переувлажнил земляное полотно автодороги

В Забайкалье сегодня ремонтируемом участке  (682-й км) обильный дождь стал причиной переувлажнения верхнего слоя земляного полотна автотрассы Р-258 «Байкал» (Петровск-Забайкальский район)
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Во избежание повреждений полотна ограничено движение тяжеловесных транспортных средств с 01:30 (местное время). Проезд легковых автомобилей осуществляется в реверсивном режиме.

Для ликвидации последствий осадков на этом участке работают семь единиц дорожной техники. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, информирует управление дорог «Южный Байкал».

Фото: pixabay.com

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