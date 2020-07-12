В Бурятии коронавирус найден еще у 36 человек

На сегодня в стационарах проходят лечение 427 больных



По информации Управления Роспотребнадзора, на сегодня в Бурятии зарегистрировано 3 414 (в Улан-Удэ – 1921) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено еще 36 человек.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2543 человека, умерло 27 человек. Проходят лечение в стационарах республики 427 больных. На амбулаторном лечении находятся 417 пациентов.



Из 36 новых случаев COVID-19 8 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



На сегодня круг контактных лиц составляет 900 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 799 тыс. кв.м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 12 июля в инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 427 пациентов, из них 25 детей. Состояние детей удовлетворительное.



Всего выздоровели от COVID-19 – 2543 человека. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 27 человек.

В отделении реанимации ГБУЗ «РКИБ» находятся пять тяжелых пациентов с COVID-19, на ИВЛ - два человека старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 9 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 4 больных (в том числе старше 65 лет – один больной). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 человек, на ИВЛ - два пациента старше 65 лет.

В трех обсерваторах на сегодня находится 34 человека.



Фото





По информации Управления Роспотребнадзора, на сегодня в Бурятии зарегистрировано 3 414 (в Улан-Удэ – 1921) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено еще 36 человек.Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2543 человека, умерло 27 человек. Проходят лечение в стационарах республики 427 больных. На амбулаторном лечении находятся 417 пациентов.Из 36 новых случаев COVID-19 8 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.На сегодня круг контактных лиц составляет 900 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 799 тыс. кв.м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.На 12 июля в инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 427 пациентов, из них 25 детей. Состояние детей удовлетворительное.Всего выздоровели от COVID-19 – 2543 человека. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 27 человек.В отделении реанимации ГБУЗ «РКИБ» находятся пять тяжелых пациентов с COVID-19, на ИВЛ - два человека старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 9 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 4 больных (в том числе старше 65 лет – один больной). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 человек, на ИВЛ - два пациента старше 65 лет.В трех обсерваторах на сегодня находится 34 человека.Фото https://pixabay.com