Достопримечательности Бурятии: плато на Тапхаре

«Сад камней», «древний космодром» и памятники Бронзового века

Одна из достопримечательностей Иволгинского района Бурятии – плато на Тапхаре. Оно привлекает туристов красивыми панорамами степной долины, на нём расположен «сад камней» и «древний космодром». Люди постоянно приезжают сюда фотографироваться, любоваться пейзажами.Плато Тапхар находится близ Иволгинска, недалеко от трассы. Это огромный пологий холм с обширной плоской вершиной, выходящей на скалистый обрыв. Он нависает над долиной, открывая на неё красивые виды. Особенно удобно любоваться ими с выпирающих скальных выступов-«языков». На них очень любят позировать посетители этого места. На плато люди добираются по грунтовой дороге, ведущей от трассы на Кяхту, на машине можно заехать на самый верх.«Сад камней» представляет собой скопление крупных валунов и скальников, словно расставленных в геометрическом порядке. «Космодром» - обширное пространство, вымощенное плоскими камнями, напоминающими плиты. Оно тоже напоминает остатки какого-то искусственного сооружения. Это даёт просто фантазиям о взлётных площадках каких-то древних цивилизаций. Про плато Тапхар любят поговорить как про одно из «мест силы» (хотя в Бурятии любят сакрализировать любое более-менее интересное природное место), здесь поставлен буддистский субурган, на деревьях вешают хадаки.Кроме того, на плато имеются так называемые «плиточные могилы» - захоронения эпохи Бронзового века, выглядящие как прямоугольные оградки из высоких плоских камней. Это следы протомонгольской культуры, населявшей Восточную Сибирь свыше двух тысяч лет назад. В степных местностях Бурятии такие могилы встречаются достаточно часто. Плато соседствует с другой достопримечательностью – Иволгинской сопкой, где есть грот с наскальными рисунками той же эпохи.Раньше в окрестностях плато были руины апатитового завода, привлекавшие разных «сталкеров», любителей индустриальных руин. Но сейчас остатки заводского корпуса демонтированы практически полностью. Ещё в этих же местах, ближе к берегу Селенги расположены живописные Тологойские скалы, где оборудован тренировочный полигон для альпинистов.Плато на Тапхаре попало даже в журнал National Geografic. И гостям Бурятии его часто показывают в числе главных достопримечательностей. Благо, оно сравнительно близко к Улан-Удэ, и по дороге на Иволгинский дацан. Плато – одно из любимых мест бурятских туристов и краеведов, профессиональные фотографы любят устраивать здесь фотосессии. Каждый житель республики, наверное, должен хотя бы раз посетить это место.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото автора