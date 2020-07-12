Завтра в Улан-Удэ пройдет очередной ремонт электросетей

Список улиц и предприятий, которых затронет отключение света
Как сообщает администрация Улан-Удэ, 13 июля в связи с производством ремонтных работ в электросетях и на оборудовании ПО ГЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» будет отсутствовать электроэнергия по следующим адресам.
- ул. Батальонная 5 - 7, Воровского 3 - 4, Лесопильная 9 - 17, Удинская 1 - 11, Батальонная 3 блок /2. (с 09-00 до 17-00 – для монтажа СИП);
- ул. Володарского 30 - 32, Советская 45 - 72, Мастерская 2 корпус Лингвистической гимназия по ул. Советская 43 (с 09-00 до 17-00 – для монтажа СИП);
- ул. Луговая (п. Тулунжа) 1-28, магазин по ул. Луговая 15а. (с 09-00 до 17-00 – для монтажа СИП);
- ул. Учебная 1, 1а, 2, ул. Строителей 35б, ул. Мерецкова 35. (с 10-00 до 16-00 – для технического обслуживания);
- ул. Ладожский пер. 4, ул. Хилокская 1 - 19, ул. Витебская 2 - 16, ул. Каховская 1, ул. Ладожская 1 - 14, ул. Ладожский пер. 2 - 10, ул. Северная 1 - 9, ул. Барнаульская 1 - 15, ул. Дальневосточная 2 - 18, ул. Клары Цеткин 1 – 15, ул. Красной звезды 23 концерн «АригУс», Россельхозцентр. (с 09-00 до 19-00 - для замены опор);
- ул. Аргунская 1-69, ул. Зейская 1-43, ул. Псковская 1-15, ул. Сумская 1-37, пер. Сумской 1-39, ул. Тологойская 35-43. (с 09-00 до 19-00 - для замены вводов);
- ул. Барнаульская 84-92, ул. Волховская 12, ул. Р. Люксембург 44- 77 (с 09-00 до 19-00 - для замены вводов);
- ул. Розы Люксембург 72-123. (ТП-693 ВЛ-0,4кВ ф. 2 с 09-00 до 19-00 - для замены вводов);
- ул. Ключевская, 76,78,82, 90.(ТП-648 РУ-0,4 кВ с 10-00 до 16-00 – для технического обслуживания);
- ул. Ринчино 3, 8, КНС по ул. Ринчино. (с 9-00 до 19-00- для замены опор);
- Кафе «Нютаг», ул. Музейная 25-279, СНТ «Тимирязева». (ВЛ-10кВ ф.5 РП-Верхняя Березовка от СЯ-148 до ТП-218 (с 10-00 до 17-00 – для установки ТП-10/0,4кВ);
- ул. Читинская, ул. Амбулаторная. (ВЛ-0,4 кВ ТП-58 ф.1,2,3 с 09-00 до 17-00 – для монтажа провода СИП);
- ул. Гагарина 77, 79, 81, 83, ЦТП по ул. Гагарина 73.( с 10-00 до 17-00 – для замены Р-Т);
- ул. Денисова 13, 15, 26-48, производственные базы по ул. Денисова, Водоналивная будка по ул. Денисова 29 (МУП «Водоканал»), Бойлерная №1,2,3 по ул. Денисова 29 «У-УЭК», база «Абсолют» по ул. Денисова, ул. Пищевая,1«б» (с 10-00 до 13-00 - для технического обслуживания);
- Автобаза №1, ООО «НБЦ», Автоцентр «ЖАССО», МБУ «Горсвет», Автостоянка, ООО «Либерти», ИП Кольцовой О.А., АООТ ДСУ, Оптовый центр ИП Доржиев Г.Ю., ООО «Фаворит», ООО «Янтарь». (с 09-00 до 12-00 – для технического обслуживания ТП-1081 РУ-10/0,4кВ).
Фото https://pixabay.com
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