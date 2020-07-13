Вахтовики из Бурятии заразились коронавирусом на руднике в Забайкалье

Оказывать им помощь никто не спешит





В Тунгокоченском районе Забайкальского края на одном из золотодобывающих предприятий оказались запертыми и лишенными доступа в интернет 46 вахтовиков из Улан-Удэ, Тункинского и других районов республики. Рабочие также жалуются, что их держат практически на полуголодном пайке. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Тункинского района Бурятии Дора Хамаганова со ссылкой на родственников вахтовиков.

«Они звонили родным и говорили, что начальника их участка с положительным тестом на СОVID-19 увезли в больницу в Нерчинск. А у них не взяли анализы, не обследовали. У парней нет масок. У многих была высокая температура. Большинство жалуются на потерю вкуса и обоняния», рассказала Дора Хамаганова.По ее словам, в Минздраве Забайкальского края никакой внятной информации по этому поводу не дали. В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что «сигналы о возможном контактировании вахтовиков из Бурятии с заболевшим начальником участка поступали, меры должны были принять».«На наше возражение, что, по некоторым сведениям, многие вахтовики до сих пор не обследованы, а тем, кто успел сдать анализы неделю назад, до сих пор не сообщили результаты тестов, никакой медицинской помощи им не оказано, прозвучал ответ: «Меры будут приняты завтра», сообщила Дора Хамаганова.Фото: pixabay.com