Монголия отпраздновала Наадам-2020

В Улан-Баторе праздник прошел без зрителей в онлайн-режиме из-за профилактики коронавируса



Монголия одновременно отпраздновала Наадам-2020 во всех 330 сомонах и 21 аймаках страны, стремясь не прерывать многолетнюю историю и традицию, сообщает



Поблагодарив всех принявших участие в организации Наадам-2020 за успешное проведение праздничных мероприятий, президент Монголии Х.Баттулга вечером 12 июля объявил закрытие главного национального праздника Наадам 2020 года, который прошел впервые на площадке туркомплекса «XIII век» без зрителей в онлайн-режиме из-за профилактических мер по недопущению коронавирусной инфекции внутри страны.



В связи с этим все праздничные мероприятия транслировались в прямом эфире и в Интернете по всей стране с использованием новейшей техники и технологии.



За титул чемпиона Наадам-2020 боролись Н.Батсуурь из аймака Увс и П.Бурэнтугс (Увс). В итоге победителем стал борец П.Бурэнтугс. Тем самым, он становится во второй раз победителем главного турнира года по национальной борьбе. Ранее Президент Монголии Х.Баттулга вручил награду семи борцам, удостоившимся звания «Улсын начин» (Сокол - первое низшее звание, присваиваемое борцам на Наадаме) и трем борцам - звания «Улсын харцага» (Ястреб). В общей сложности 512 борцов приняли участие в состязаниях по национальной борьбе в рамках празднования Наадам-2020.



В этом году Монголия отмечает 2229-летие образования Монгольской государственности, 814-летие образования Великой Монгольской империи и 99-ю годовщину Монгольской народной революции.



С официальным объявлением закрытия Наадама девять государственных белых бунчуков в сопровождении почетного караула были возвращены и установлены в госрезиденции.



Фото: montsame.mn Монголия одновременно отпраздновала Наадам-2020 во всех 330 сомонах и 21 аймаках страны, стремясь не прерывать многолетнюю историю и традицию, сообщает МОНЦАМЭ . «Ведь Наадам - это наследие, которое укрепляет единство и возрождает культуру монгольских народов, проверяет силу борцов, быстроту скакунов и меткость лучников и игроков в кости», - отмечает агентство.Поблагодарив всех принявших участие в организации Наадам-2020 за успешное проведение праздничных мероприятий, президент Монголии Х.Баттулга вечером 12 июля объявил закрытие главного национального праздника Наадам 2020 года, который прошел впервые на площадке туркомплекса «XIII век» без зрителей в онлайн-режиме из-за профилактических мер по недопущению коронавирусной инфекции внутри страны.В связи с этим все праздничные мероприятия транслировались в прямом эфире и в Интернете по всей стране с использованием новейшей техники и технологии.За титул чемпиона Наадам-2020 боролись Н.Батсуурь из аймака Увс и П.Бурэнтугс (Увс). В итоге победителем стал борец П.Бурэнтугс. Тем самым, он становится во второй раз победителем главного турнира года по национальной борьбе. Ранее Президент Монголии Х.Баттулга вручил награду семи борцам, удостоившимся звания «Улсын начин» (Сокол - первое низшее звание, присваиваемое борцам на Наадаме) и трем борцам - звания «Улсын харцага» (Ястреб). В общей сложности 512 борцов приняли участие в состязаниях по национальной борьбе в рамках празднования Наадам-2020.В этом году Монголия отмечает 2229-летие образования Монгольской государственности, 814-летие образования Великой Монгольской империи и 99-ю годовщину Монгольской народной революции.С официальным объявлением закрытия Наадама девять государственных белых бунчуков в сопровождении почетного караула были возвращены и установлены в госрезиденции.Фото: montsame.mn