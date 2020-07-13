В Бурятии за сутки скончались два пациента с COVID-19

Более 200 тысяч жителей Бурятии прошли исследования на коронавирус



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3449. Это на 35 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них в Улан-Удэ – 1946 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2560.человек, умерли 29 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Накануне в стационаре по ул. Солнечная умерли две пациентки 78 и 86 лет от тяжелой коронавирусной пневмонии. Одна пациентка 78 лет перенесла ишемический инсульт и имела сопутствующую хирургическую патологию, находилась на стационарном лечении 18 дней, из них - в реанимации 15 дней. Вторая пациентка 86 лет имела сопутствующую ишемическую кардиомиопатию, хроническую сердечную недостаточность, находилась на стационарном лечении 34 дня, в том числе на ИВЛ 16 суток.



Из 35 новых случаев COVID-19: один человек прибыл из другого региона, 18 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 900 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 421 больной. Из них 26 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 439 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациент,а старше 65 лет - один. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (старше 65 лет - нет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ двое больных, старше 65 лет - двое.



В трех обсерваторах находятся 32 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1667 человек, с нарастающим итогом – от 201 338 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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