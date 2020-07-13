В Бурятии в июне резко выросла преступность

Связано ли это с «коронавирусным» спадом в экономике, пока не ясно





В январе–июне 2020 года в Бурятии зарегистрировано 10 541 преступление, сообщили в республиканской прокуратуре. Это на 5,9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Между тем, если сравнивать эти цифры с показателями прошлых месяцев, динамика представляется весьма не радужной. Так, за период январь-май в республике



Рост числа преступлений в июне сказался и на общей статистике. Так, если за январь-май нынешнего года в Бурятии было зарегистрировано на 8,7% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2019 года, то сейчас этот показатель сократился уже до 5,9%.



С чем связан рост преступности в июне, в прокуратуре Бурятии не пояснили. Не исключено, что это первое «эхо» экономического кризиса и роста безработицы, вызванного коронавирусной инфекцией.



Фото: pixabay.com Между тем, если сравнивать эти цифры с показателями прошлых месяцев, динамика представляется весьма не радужной. Так, за период январь-май в республике было совершено 8 543 преступления , то есть на месяц в среднем приходилось по 1708 преступлений. За июнь же совершено 1998 преступлений – почти на 300 больше, чем месяцами ранее.Рост числа преступлений в июне сказался и на общей статистике. Так, если за январь-май нынешнего года в Бурятии было зарегистрировано на 8,7% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2019 года, то сейчас этот показатель сократился уже до 5,9%.С чем связан рост преступности в июне, в прокуратуре Бурятии не пояснили. Не исключено, что это первое «эхо» экономического кризиса и роста безработицы, вызванного коронавирусной инфекцией.Фото: pixabay.com