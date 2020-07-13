В Бурятии за нарушения санитарных норм закрыты две точки общепита

В республике продолжается контроль за соблюдением санитарных норм в условиях риска COVID-19



В Бурятии в ходе мониторинга санитарной безопасности приостановлена работа двух точек общественного питания за нарушения санитарно-эпидемиологического режима, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Так, в закусочной «Виктория» (региональная трасса Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в районе села Кика) не обеспечен контроль температуры тела работников; не соблюдается инструкция по применению рабочих растворов дезинфицирующего средства; отсутствует пятидневный запас дезинфицирующих средств; отсутствует устройство для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников; отсутствует кожный антисептик для обработки рук у раковины для мытья рук посетителями закусочной; допускается использование столовой посуды со сколами, отбитыми краями; не предусмотрены условия для соблюдения режима мытья и дезинфекции столовой посуды.



В кафе «Мунхэ Байгал» (Прибайкальский район, село Турка, ул. Октябрьская, 107): персонал кафе не обеспечен средствами защиты органов дыхания, в наличии только две неиспользованные одноразовые маски, персонал находится в одних и тех же одноразовых масках в течение всего рабочего дня; не проводится качественная уборка с применением дезинфицирующих средств с кратностью каждые два часа, фактически проводится уборка наружных поверхностей здания (площадка у здания, наружные двери, поручни и т.д.) один раз в течение рабочего дня; не соблюдается инструкция по применению рабочих растворов дезинфицирующего средства; отсутствуетпятидневный запас дезинфицирующих средств; отсутствует устройство для обеззараживания в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников; не соблюдается социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра); допускается использование столовой посуды со сколами, отбитыми краями; не соблюдается режим мытья столовой, стеклянной посуды, отсутствует инструкция о порядке мытья и дезинфекции



Работа закусочной «Виктория» и кафе «Мунхэ Байгал» приостановлена сроком на 90 суток.



Всего судами республики по фактам нарушений противоэпидемического режима в условиях повышенной готовности по COVID-19 приостанавливалась работа 13 организаций общественного питания и двух предприятий торговли.



Закрытыми сегодня остаются семь: (ООО «Восток-Запад», ул. Толстого, д. 23; столовая «Аппетит», ул. Ленина, д. 55; Закусочная, пос. Восточный ул. Мунгонова, д. 40/2; бар «Барабан», ул. Степная протока; ООО «Рахат» бар по ул. Коммунистическая, д. 43; ресторан «Бир Хаус» ул. Тулаева, д. 134 б; кафе «Старые друзья», Верхний Саянтуй, Пивной бар, 140а квартал.).



Деятельность шести возобновлена под контролем управления Роспотребнадзора по по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований: столовая «Аппетит», ул. Терешковой; кафе «Белый тигр», ул. Свердлова, д. 21; суши- бар ООО «Нори» ул. Терешковой, д. 7а; бар ООО «Шиша», ул. Толстого, д. 23 и 2 предприятия торговли пивом «Бухен Хаус», 112-й микрорайон.



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