Театры Бурятии возобновляют репетиции

Они проходят с учетом всех мер предосторожности из-за угрозы коронавируса



Артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета начали постепенный выход из режима самоизоляции, который был установлен в РФ из-за пандемии COVID-19, сообщили в минкультуре Бурятии.



В здании театра выполняются все предписанные федеральными и республиканскими надзорными органами нормы санитарной безопасности, включая регулярную обработку помещений с применением безопасных для окружающей среды дезинфицирующих средств «Аламинол», проверку температуры при входе, масочный режим и обеспечение рабочих мест средствами индивидуальной дезинфекции.



В целях соблюдения установленных норм социального дистанцирования артисты балета, оперы, хора и музыканты оркестра приступили к репетициям в малых группах, которые позволяют выдерживать ограничительные меры в театральных классах.



«Мы понимаем, что на этом этапе здоровье артистов и сотрудников театра стоит на первом месте, поэтому очень тщательно соблюдаем все меры предосторожности. Начали в очень продуманном режиме - с индивидуальных и мелкогрупповых репетиций. Объясняли и самим ребятам, чтобы они были аккуратны, контактируя друг с другом. Понятно, все соскучились друг по другу, по театру, не терпится поскорее возобновить полноценную работу, тем более прошлый сезон получился скомканным. Мы очень надеемся поскорее встретиться со своим зрителем, реализовать наши амбициозные планы на предстоящий сезон, но сейчас, повторюсь, главный приоритет – здоровье», - рассказывает директор театра Эржена Жамбалова.



Коллектив Бурятского академического театра драмы также вышел из отпуска, пока в ограниченном составе, и приступил к репетициям с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.



«Самое главное – это, конечно, соблюдение правил гигиены. Начиная с мытья рук, заканчивая масками и социальными дистанциями. Мы начали работать. Конечно, непривычно. Но настрой очень деловой. Наши артисты умеют концентрироваться и быстро переключаться. Сразу включились в работу, - отмечает художественный руководитель Бурятской драмы Саян Жамбалов.



Репетиции идут строго по расписанию, контакты между артистами минимизированы. Старшее поколение пока находится на изоляции. Тем не менее, творческие планы никто не отменял. До конца года должны выйти пять спектаклей, отмечает Саян Жамбалов: «В любом случае готовить спектакли будем. Это «Хэнзэ Ногоон» - спектакль, который мы должны были выпустить к 75-летию Великой Победы. Также «Гроза» Островского, «Судьба в чемодане» Леонида и Ирины Ворон, «Отелло» Уильяма Шекспира и сказка для детей».



Новый сезон в Буряад театре ознаменован и пополнением труппы выпускниками целевой бурятской студии Театрального института имени Бориса Щукина. Экзамены успешно сданы, оценки проставлены, в ближайшем будущем молодые артисты получат свои дипломы. «Успешно закончил режиссерское отделение театрального института имени Бориса Щукина и Виктор Жалсанов. Хочу пожелать своему ученику и коллеге долгой, белой и успешной режиссерской дороги. В новом, 89-м сезоне Буряад театра, начнёт театральные проекты замечательный режиссер Олег Юмов», - отмечает Саян Жамбалов.



Ряд театральных деятелей и критиков высказали свое мнение о том, что пандемия «парализовала» работу театров. С одной стороны, ограничения на то и ограничения, что в некотором роде сковывают творческий процесс. С другой стороны, появляются новые формы, открываются новые возможности, происходит переоценка ценностей.



«Можно уже выделить три этапа: жизнь до пандемии, во время пандемии и после пандемии. Все изменилось. Есть какое-то переосмысление своего труда, что ли. Ты перестаешь бежать и вдруг останавливаешься, вокруг становиться очень тихо, и ты слышишь стук собственного сердца, начинаешь для себя открывать простые и в то же время неожиданные вещи. Очень много было размышлений о жизни, о профессии, о театре, о выборе материала... Начал думать про будущий сезон», - делится своими мыслями художественный руководитель Буряад театра.



Фото: minkultrb.ru

