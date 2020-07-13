В Бурятии горит тайга двух национальных парков

Всего с начала весны в республике зарегистрирован 501 лесной пожар на общей площади 88,4 тысячи гектаров



В Бурятии за прошедшие сутки в Бурятии велось тушение трех лесных пожаров в Тункинском нацпарке, Забайкальском нацпарке и в Муйском районе на общей площади около 1415 гектаров. Пожары возникли из-за сухой грозы, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Борьбу с огненной стихией вели 135 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, используется восемь единиц лесопожарной техники.



Кроме того, на территории Курумканского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка в горной труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрирован 501 лесной пожар на общей площади 88,4 тысячи гектаров. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 402 лесных пожара на общей площади более 95 тысяч гектаров. Более 40% лесных пожаров возникло из-за сухих гроз. Оперативность тушения в первые сутки составляет более 83%.



Фото: РАЛХ

