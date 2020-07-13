В Бурятии началось строительство поликлиники в Тарбагатае

Ее ждали 35 лет, так как старое здание практически непригодно для работы



В Бурятии подрядчик начал строительство поликлиники по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Тарбагатае. Она сможет принимать всех жителей Тарбагатайского района, а это более 21 тысячи человек, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.



Новая поликлиника, на строительство которой выделено более 480 миллионов рублей, запланирована площадью 4,5 тысячи квадратных метров, треть которой отдадут педиатрическому и терапевтическому отделению, где разместятся прививочный, процедурный кабинеты, кабинеты приема врачей. В поликлинике будут работать кабинет «Школы здоровья» и отделение скорой медицинской помощи. Работа рассчитана на 250 посещений в смену.



«Объект значимый, поскольку жители ждали его на протяжении 35 лет. Долгое время вопрос не решался. Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» удалось получить поддержку федерального центра и выиграть конкурс. Объект уже отторговали», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



Презентация лучших региональных проектов состоялась 3 марта на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Проект села Тарбагатай признали одним из лучших проектов среди регионов России.



«Мы очень рады такой высокой оценке. Старое здание было практически непригодно для работы. Тарбагатайская районная поликлиника ранее размещалась бывшем кафедральном соборе Иркутско-Амурской епархии Русской православной церкви 1928 года постройки. Для всех жителей села – это долгожданное и радостное событие», - поделилась глава Тарбагатайского района Светлана Шабаршова.



Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» начала действовать в 2020 году. Ее главная задача – повышение качества жизни на селе. Так, в рамках подпрограммы «Благоустройство сельских территорий» до конца года реализуются еще 76 проектов. В их числе: строительство игровых спортивных площадок, площадок для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, уличное освещение с использованием энергосберегающих технологий, создание и обустройство зон отдыха, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов, а также обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок и ливневых стоков.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

